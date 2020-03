vor 18 Min.

Nations League 2020 live im TV, Fernsehen und Stream: Free-TV?

Auch in der Nations League ist eine Zulosung von Frankreich und Portugal für Löw und das DFB-Team möglich. Nations League 2020 live in TV, Fernsehen und Stream: Free-TV?

Die Nations League 2020/21 steht in den Startlöchern und die Fans fragen sich: Kann ich die UEFA-Liga live in TV, Fernsehen und Stream sehen? Wann sind TV-Termine, was kommt live in Free-TV und Gratis-Stream oder nur im Pay-TV?

Die Nations League 2020/21 steht in den Startlöchern und die Fans fragen sich: Kann ich die UEFA-Liga live in TV, Fernsehen und Stream sehen? Wann sind TV-Termine, was kommt live in Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF und was nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN ?

Die UEFA Nations League (deutsch UEFA-Nationenliga ) ist ein vom europäischen Fußball-Dachverband UEFA ausgetragendes Fußballturnier zwischen den Männer-Nationalmannschaften des Verbands. An dem Turnier nehmen alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA teil.

Nations League 2020: Deutschland live in TV und Stream: Free-TV?

Alle Spiele der von Deutschland bei der UEFA Nations League 2020/21 werden live im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen sein. Denn fans können sich auf Fußball live in TV, Fernsehen und Stream live in der ARD und im ZDF freuen. Eine TV-Übertragung auf Sky ist aktuell nicht vorgesehen. Ein großes Rechte-Paket aber besitzt der Streaming-Dienst DAZN.

An diesen Spieltagen spielt Deutschland in der Nations League 2020

1. Spieltag: Donnerstag, 03.09.2020 20:45 Uhr Deutschland vs. Spanien

2. Spieltag: Sonntag, 06.09.2020 20:45 Uhr Schweiz vs. Deutschland



3. Spieltag: Samstag, 10.10.2020 20:45 Uhr Ukraine vs. Deutschland



4. Spieltag: Dienstag, 13.10.2020 20:45 Uhr Deutschland vs. Schweiz



5. Spieltag: Freitag, 13.11.2020 20:45 Uhr Deutschland vs. Ukraine



6. Spieltag: Montag, 16.11.2020 20:45 Uhr Spanien vs. Deutschland







Das sind die Spiele des ersten Spieltages in der UEFA Nations League 2020

Donnerstag, 03.09.2020

20:45 Uhr Deutschland vs. Spanien



vs. 20:45 Uhr Ukraine vs. Schweiz



vs. 20:45 Uhr Russland vs. Serbien



vs. 20:45 Uhr Türkei vs. Ungarn



vs. 20:45 Uhr Bulgarien vs. Irland



vs. 20:45 Uhr Finnland vs. Wales



vs. Wales 20:45 Uhr Moldawien vs. Kosovo



vs. 20:45 Uhr Slowenien vs. Griechenland



vs. 20:45 Uhr Färöer vs. Malta



20:45 Uhr Lettland vs. Andorra



Freitag, 04.09.2020

20:45 Uhr Italien vs. Bosnien und Herzegowina



vs. 20:45 Uhr Niederlande vs. Polen



vs. Polen 20:45 Uhr Norwegen vs. Österreich



vs. 20:45 Uhr Rumänien vs. Nordirland



vs. 20:45 Uhr Schottland vs. Israel



vs. Israel 20:45 Uhr Slowakei vs. Tschechien



vs. 20:45 Uhr Weißrussland vs. Albanien



vs. 20:45 Uhr Litauen vs. Kasachstan



Samstag, 05.09.2020

15:00 Uhr Gibraltar vs. San Marino

15:00 Uhr Nordmazedonien vs. Armenien

18:00 Uhr Zypern vs. Montenegro

18:00 Uhr Estland vs. Georgien

18:00 Uhr Aserbaidschan vs. Luxemburg

18:00 Uhr Island vs. England

20:45 Uhr Dänemark vs. Belgien

20:45 Uhr Portugal vs. Kroatien

20:45 Uhr Schweden vs. Frankreich

An diesen Spieltagen können Fans Fußball der Nations League live in TV und Stream sehen:

1. Spieltag: 3. - 5. September 2020

2. Spieltag: 6. - 8. September 2020

3. Spieltag: 8. - 10. Oktober 2020

4. Spieltag: 11. - 13. Oktober 2020

5. Spieltag: 12. - 14. November 2020

6. Spieltag: 15. - 17. November 2020

Playouts Liga C: 24. - 29. März 2022

Finale Runde (inkl. Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale): 2. - 6. Juni 2021

Nations League 2020 live in TV, Fernsehen und Stream: TV-Rechte

TV-Rechte: In Deutschland zeigen ARD und ZDF die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Rahmen der UEFA Nations League 2020/2021. In Österreich überträgt das ORF die Spiele und in der Schweiz der SRF. DAZN zeigt in allen deutschsprachigen Ländern sehr viel Live-Fußball der Nations League. Fans können also sehr viele spannende Partien live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream ansehen. Die Fans von Deutschland können dies alles auch noch im Free-TV und Gratis-Stream genießen.

Nations League 2020/2021: So sehen die einzelnen Ligen A bis D aus

Liga A Liga B Liga C Liga D Portugal Russland Griechenland Gibraltar Niederlande Österreich Albanien Färöer-Inseln England Tschechien Montenegro Lettland Schweiz Wales Georgien Liechtenstein Belgien Schottland Nord-Mazedonien Andorra Frankreich Norwegen Kosovo Malta Spanien Serbien Weißrussland San Marino Italien Finnland Zypern

Bosnien Slowakei Estland

Ukraine Türkei Slowenien

Dänemark Irland Litauen

Schweden Nordirland Luxemburg Kroatien Bulgarien Armenien Polen Israel Aserbaidschan Deutschland Ungarn Kasachstan Island Rumänien Moldawien

