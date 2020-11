vor 32 Min.

Neuer gleichauf mit Maier: 95. Länderspiel gegen Ukraine

Manuel Neuer hat Sepp Maier als deutscher Rekordtorwart eingeholt.

Der Schlussmann des FC Bayern München absolviert am Abend in Leipzig gegen die Ukraine sein 95. Länderspiel für die Fußball-Nationalmannschaft.

Auf die gleiche Anzahl Einsätze im DFB-Trikot kam bislang nur der heute 76 Jahre alte Maier. Neuer debütierte am 2. Juni 2009 beim 7:2 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Am Dienstag kann sich der 34-Jährige beim Jahresabschluss in Sevilla gegen Spanien mit dem 96. Länderspiel die alleinige Bestmarke sichern.

Die zehn deutschen Torhüter mit den meisten Länderspielen:

Torwart Länderspiele Zeitraum Sepp Maier 95 1966-1979 Manuel Neuer 95 seit 2009 Jürgen Croy 94* 1967-1981 Oliver Kahn 86 1995-2006 Toni Schumacher 76 1979-1986 Jens Lehmann 61 1998-2008 Andreas Köpke 59 1990-1998 Bodo Illgner 54 1987-1994 René Müller 46* 1984-1989 Hans Tilkowski 39 1957-1967

* Spiele für die Auswahl der DDR

© dpa-infocom, dpa:201114-99-334742/2 (dpa)

