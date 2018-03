vor 9 Min.

Noch keine "finale Entscheidung" beim WM-Quartier Nationalmannschaft

Oliver Bierhoff sucht noch ein Nationalmannschafts-Quartier für die WM 2014 in Brasilien.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat noch keine "finale Entscheidung" in der Quartierfrage für die WM getroffen.

Das berichtete Teammanager Oliver Bierhoff nach der Erkundungsreise der Sportlichen Leitung der Nationalmannschaft zum Confed Cup.

In fünf Tagen hatte sich die Gruppe um Bundestrainer Joachim Löw Hotels an vier verschiedenen Orten angesehen sowie Trainingsstätten begutachtet. Wichtig sei "ein Hotel, in dem ein guter Teamgeist entstehen kann", sagte Bierhoff zum entscheidenden Kriterium.

Fest stehe, dass die DFB-Auswahl bei einer erfolgreichen Qualifikation für die WM-Endrunde von 12. Juni bis 13. Juli 2014 ein "zentral" im Land gelegenes Basisquartier auswählen werde, wohl an der Ostküste. "Klima und Reisestress sind von Bedeutung", berichtete Bierhoff bei "dfb.tv": "Die Flugzeiten wollen wir so kurz wie möglich halten." Es dürfe weder zu kalt noch zu heiß sein, Orte "extrem im Norden und Süden" schieden daher aus. "Leider wird man nicht warten können bis zur Auslosung am 6. Dezember, wo man dann weiß, ob man eher im Norden oder Süden spielt", erläuterte der Teammanager.

Während der fünf Tage im WM-Land habe die DFB-Gruppe beim Wetter die "ganze Bandbreite von Möglichkeiten erlebt", von Regen über Sonne bis zu kühlen Bedingungen. "Man bekommt ein Gefühl dafür, was auf uns im Turnier zukommt", äußerte Manager Bierhoff. (dpa)

