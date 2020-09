vor 16 Min.

Schweiz vs. Deutschland heute live in TV, Stream & Free-TV? Bei ARD oder ZDF?

Am 2. Spieltag der Nations League 2020/21 trifft Deutschland auf die Schweiz. Wo Sie die Partie der Nationalmannschaft live im Fernsehen verfolgen können, ob im Live-Stream oder im Free-TV bei ARD oder ZDF, das verraten wir Ihnen hier.

Schweiz vs. Deutschland - am 2. Spieltag der Nations League 2020/21 trifft die deutsche Nationalmannschaft heute am 06.09.2020 im St.-Jakob-Park in Basel auf die Schweiz. Die Partie wird live im TV und online im Live-Stream übertragen. Hier erfahren Sie, wo das Spiel der DFB-Elf im Fernsehen, TV und Stream zu sehen sein wird - und ob die Partie auch im kostenlosen Free-TV bei ARD und ZDF zu verfolgen ist.

Schweiz - Deutschland: Live im TV, Stream & auf ARD oder ZDF im Free-TV?

Was: UEFA Nations League 2020/21

2020/21 Partie: Schweiz - Deutschland

- Wann: 06.09.2020

Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Wo : St.-Jakob-Park, Basel

: St.-Jakob-Park, Free - TV : ARD und ZDF

- : und Kostenloser Stream: Live-Stream von ARD und ZDF

Live-Stream von und DAZN : Kein Streaming (Der Streaming-Dienst überträgt zwar alle Partien der Nations League , allerdings nicht die Partien der Heimmannschaften)

Die Spiele der UEFA Nations League live im TV, Online-Stream & bei ARD & ZDF im Free-TV

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League 20/21 werden live von ARD und ZDF übertragen. Bastian Schweinsteiger kommentiert die Spiele als Experte für die ARD, Oliver Kahn für das ZDF. Die öffentlich-rechtlichen Sender bieten zudem einen kostenlosen Live-Stream der Spiele an.

Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN hat sich zwar exklusiv die Rechte für die Nations League Spiele gesichert. Allerdings überträgt der Streaming-Dienst DAZN keine Spiele der Heimmannschaften. In Österreich oder der Schweiz hingegen sind die Partien der deutschen Nationalmannschaft für deutsche Fußballfans zu sehen.

Kader der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League unter Druck

Joachim Löw startet in die Nations League Saison 2020/21 ohne zahlreiche Stammspieler. Er verzichtet auf einige Spieler des FC Bayern und RB Leipzig aufgrund der langen Champions-League Saison. Die Nations League ist der Wettbewerb, der den Mannschaften die Möglichkeit bietet, Punkte für die Weltrangliste des Fußballweltverbands FIFA zu sammeln, da die Europameisterschaft ins kommende Jahr verschoben wurde. Umso wichtiger ist es für die Bundesliga-Mannschaft, die Partien gegen Spanien (1. Spieltag) und die Schweiz für sich zu entscheiden. Für eine sichere Verteidigung des Weltranglistenplatzes wäre ein Gewinnen aller Spiele, auch gegen die Ukraine, von Nöten, ausreichend wäre zudem ein Unentschieden gegen Spanien und die Schweiz sowie ein Sieg gegen die Ukraine.

Die Spieltermine der deutschen Mannschaft in der Nations League: Spielplan, Datum, Uhrzeit & Spieltage

Spieltag Datum Partie Übertragung Uhrzeit 1. Spieltag 03.09.2020 Deutschland vs. Spanien ARD , ZDF 20.45 2. Spieltag 06.09.2020 Schweiz vs. Deutschland ARD , ZDF 20.45 3. Spieltag 10.10.2020 Ukraine vs. Deutschland ARD, ZDF 20.45 4. Spieltag 13.10.2020 Deutschland vs. Schweiz ARD, ZDF 20.45 5. Spieltag 14.11.2020 Deutschland vs. Ukraine ARD, ZDF 20.45 6. Spieltag 17.11.2020 Spanien vs. Deutschland ARD, ZDF 20.45





Themen folgen