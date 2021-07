Elber: Brasilien wird 1:7 "nicht vergessen können"

Die 1:7-Niederlage ihrer Fußball-Nationalmannschaft gegen Deutschland im Halbfinale der Heim-WM 2014 wird den Brasilianern nach Ansicht von Giovane Elber lange Zeit im Gedächtnis bleiben.

"So schnell werden wir das nicht vergessen können - in zehn, 20 und wohl auch 30 Jahren nicht", sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer der "Mediengruppe Münchner Merkur tz" vor dem Olympia-Duell der beiden Teams. "Jedes Mal, wenn wir auf Deutschland treffen, wird uns das 7:1 automatisch ins Gedächtnis gerufen", sagte der Brasilianer. Die DFB-Auswahl und Brasilien starten am Donnerstag (13.30 Uhr/ ARD und Eurosport) ins Turnier.

Elber erinnerte an die kleine Revanche vor fünf Jahren bei Olympia, als Brasilien gegen Deutschland im Elfmeterschießen Olympia-Gold gewann. "Für alle Brasilianer jedenfalls war wichtig, dass wir danach das Endspiel der Spiele in Rio gewonnen haben", sagte der 48-Jährige. "Das Schlimmste wäre gewesen, wenn wir nach dem 7:1 auch das Olympia-Finale im Maracanã-Stadion gegen Deutschland verloren hätten. Das hätte ein schweres Trauma zur Folge gehabt."

© dpa-infocom, dpa:210720-99-454749/2 (dpa)

