Waldschmidt überholt Littbarski und stellt Rekord ein

Luca Waldschmidt kann bei der Fußball-Europameisterschaft der U21 einen neuen Torrekord aufstellen.

Beim 4:2 (1:2)-Halbfinalsieg gegen Rumänien erzielte der 23-Jährige Donnerstag in Bologna seine Turniertreffer sechs und sieben.

Damit stellte der Profi des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg die bisherige Bestmarke des Schweden Marcus Berg ein, der 2009 insgesamt siebenmal getroffen hatte.

Top-Torjäger Waldschmidt verwandelte nach einem Foul an Mahmoud Dahoud einen Elfmeter zum 2:2 (51.) und traf per Freistoß in der 90. Minute zum vorentscheidenden 3:2. Am 30. Juni (20.45 Uhr) greift die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz nach dem insgesamt dritten Triumph und könnte als erste deutsche U21 ihren Titel verteidigen. Trifft Waldschmidt auch im Endspiel, wäre er der neue Rekordtorjäger aller U21-Turniere.

Mit seinen sieben Treffern überholte Waldschmidt in der Torjäger-Rangliste Pierre Littbarski, dem 1982 für die Bundesrepublik Deutschland sechs Tore gelangen. Littbarski ist der bislang einzige deutsche Torschützenkönig einer U21-EM. (dpa)

Jahr Name Land Treffer 2009 Marcus Berg Schweden 7 2019 Luca Waldschmidt Deutschland 7 1978 Vahid Halilhodzic Jugoslawien 6 1982 Pierre Littbarski Bundesrepublik Deutschland 6 1984 Mark Hateley England 6 2011 Adrian López Spanien 5 2017 Saúl Ñíguez Spanien 5

