"Wer wird Millionär?": DFB-Stars gewinnen 222.500 Euro

Mit den Millionen hat es nicht geklappt.

Fünf Fußball-Nationalspieler und DFB-Direktor Oliver Bierhoff haben bei einer Sondersendung der Quiz-Show "Wer wird Millionär?" aber immerhin zusammen 222.500 Euro für gute Zwecke gewonnen.

Das bei der am Montag ausgestrahlten Aufzeichnung des RTL-Klassikers gewonnene Geld wird gespendet. Die Sendung mit Quizmaster Günther Jauch war vor dem Test-Länderspiel gegen die Türkei aufgezeichnet worden.

Den Großteil des Geldes erhält nach RTL-Angaben die "Treuhandstiftung der DFB-Stiftung Egidius Braun". 50 Prozent des Gewinns von Leon Goretzka und Joshua Kimmich gehen an ihre selbst initiierte Spendenaktion "We Kick Corona". Niklas Süle und Lukas Klostermann geben die Hälfte des von ihnen gewonnen Geldes an den "RTL-Spendenmarathon – Wir helfen Kindern" und die "Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V.". Kevin Trapp und Bierhoff unterstützen unter anderem die " DFB Mexiko-Hilfe".

