Bilanz, Titel und Amtszeit: Alle Bundestrainer auf einen Blick

Im Jahr 2021 endete die Ära Joachim Löw und Hansi Flick wurde zum neuen Bundestrainer. Auch weil dieser schon in der Kritik steht, lohnt sich ein Blick zurück.

Seit dem großen Triumph in Rio de Janeiro 2014 befindet sich der deutsche Fußball in einer Krise. Bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 war jeweils in der Vorrunde Schluss. Der Trainerwechsel im Juni 2021 brachte nicht den gewünschten Effekt. Bundestrainer Hansi Flick sieht sich scharfer Kritik ausgesetzt.

Flicks Vertrag beim DFB läuft noch bis Mitte 2024. Er umfasst damit auch die Europameisterschaft 2024, die in Deutschland stattfindet. Schon vor dem Turnier scheint sein Trainerstuhl allerdings zu wackeln. Er hat eine der schlechtesten Bilanzen aller Bundestrainer. Auch deswegen lohnt sich ein Blick zurück.

Alle Bundestrainer in einer Liste

Bundestrainer Amtszeit Länderspiele Siege Unentschieden Niederlagen Europameister Weltmeister Sepp Herberger 1936 - 1964 162 92 26 44 - 1954 Helmut Schön 1964 - 1978 139 87 31 21 1972 1974 Jupp Derwall 1978 - 1984 67 44 12 11 1980 - Franz Beckenbauer * 1984 - 1990 66 34 20 12 - 1990 Berti Vogts 1990 - 1998 102 66 24 12 1996 - Erich Ribbeck 1998 - 2000 24 10 6 8 - - Rudi Völler 2000 - 2004 53 29 11 13 - - Jürgen Klinsmann 2004 - 2006 34 20 8 6 - - Joachim Löw 2006 - 2021 198 124 40 34 - 2014 Hansi Flick seit 2021 24 12 7 5 - -

*Teamchef

Fußball-Bundestrainer von Deutschland: Wer hat die beste Bilanz?

Die längste Amtszeit als Bundestrainer hatte Sepp Herberger inne. Bei seinen 28 Jahren an der Seitenlinie kann auch Joachim Löw nicht mithalten., der auf 15 Jahre kommt. Helmut Schön coachte das DFB-Team 14 Jahre lang.

Wenn es um Titel geht, dann hatte Helmut Schön am meisten Erfolg mit dem DFB-Team. Er gewann sowohl die Europameisterschaft als auch die Weltmeisterschaft. Die meisten Siege feierte allerdings Joachim Löw, der aber auch mit Abstand die meisten Spiele der deutschen Nationalmannschaft coachte.

Der beste Punkteschnitt geht auf Berti Vogts zurück. Er holte im Schnitt 2,18 Punkte. Erich Ribbeck hat in diesem Bezug die schlechteste Bilanz vorzuweisen. Flicks Bilanz ist aber kaum besser.