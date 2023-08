Nationalspieler Moukoko erhält Fritz-Walter-Medaille

Fußball-Nationalspieler Youssoufa Moukoko ist vom Deutschen Fußball-Bund mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold geehrt worden.

Das Toptalent von Borussia Dortmund erhält die wichtigste Auszeichnung im deutschen Nachwuchs-Fußball für den U19-Jahrgang, wie der DFB mitteilte. Im U17-Jahrgang wurden die drei Europameister Paris Brunner von Borussia Dortmund mit Gold, Noah Darvich vom FC Barcelona mit Silber und Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 mit Bronze geehrt.

Alle drei hatten zum Kader von Trainer Christian Wück gehört, der im Juni den EM-Titel für Deutschland gewonnen hatte. Der 17 Jahre alte Brunner war auch bester Torschütze und Spieler des Turniers.

Der 18-jährige Moukoko gehörte vergangene Saison zum Kader von Bundestrainer Hansi Flick bei der WM in Katar und zum Aufgebot der U21-Auswahl bei der EM in Georgien und Rumänien. Silber bei den U19-Fußballern erhielt Brajan Gruda vom FSV Mainz 05, Bronze ging an den Hoffenheimer Umut Tohumcu.

(dpa)