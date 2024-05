Bundespräsident besucht Fußball-Nationalmannschaft

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Fußball-Nationalmannschaft im EM-Trainingslager besucht.

Das Staatsoberhaupt kam am Nachmittag im Golfresort Weimarer Land in Blankenhain an und wurde von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler empfangen.

"Der Bundespräsident wird ein bisschen mit uns sprechen und uns einstimmen", hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Ankunft erzählt.

Steinmeier wurde vor seinem Zusammentreffen mit der DFB-Auswahl um Kapitän Ilkay Gündogan und Torwart Manuel Neuer von der DFB-Führung durch die Hotelanlage geführt. Die DFB-Elf bereitet sich noch bis Freitag in Thüringen auf die Heim-EM vor. Dann erfolgt der Umzug ins Turnierquartier in Herzogenaurach. Das EM-Eröffnungsspiel findet am 14. Juni in München gegen Schottland statt.

(dpa)