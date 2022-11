U21 reist ohne verletzten Felix Nmecha nach Italien

Die deutsche U21 muss im letzten Länderspiel des Jahres auf Felix Nmecha verzichten.

Der Offensivspieler vom VfL Wolfsburg reiste laut Angaben des Deutschen Fußball-Bundes vom Freitag verletzungsbedingt ab und wird am Samstag (17.30 Uhr/Sat.1) in Italien nicht zur Verfügung stehen.

Die Partie in Ancona ist das letzte Länderspiel des Jahres für die U21, der nächste Lehrgang ist vom 19. bis 29. März 2023 geplant. Im Sommer folgt vom 10. bis 18. Juni ein Trainingslager in Südtirol. Die EM-Endrunde findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start.

Nicht zur Vorbereitung auf das Italien-Spiel angereist war der verletzte Kapitän Jonathan Burkardt. Trotz der Ausfälle und ohne die für den WM-Kader nominierten Armel Bella Kotchap (FC Southampton) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) strebt die DFB-Auswahl einen Sieg in Italien an. Zuletzt hatte es bei den Härtetests gegen Frankreich (0:1) und England (1:3) Niederlagen gegeben.

(dpa)