Deutsche U17 nach zweitem Sieg vorzeitig im WM-Achtelfinale

Es läuft für den deutschen Fußball-Nachwuchs in Indonesien. Die U17 schafft mit dem zweiten Sieg schon das Weiterkommen in die K.o.-Phase. Der Trainer bangt um einen Spieler.

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft hat bei der Fußball-WM in Indonesien vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Nach dem 3:1 zum Auftakt gegen Mexiko gewann die Auswahl von Trainer Christian Wück in Bandung mit 3:1 (1:0) gegen Neuseeland. Damit ist ihr die Teilnahme an der K.o.-Runde nicht mehr zu nehmen. Dritter Gruppengegner ist am Samstag Venezuela.

Gegen die tief stehenden und mit viel Aufwand verteidigenden Neuseeländer benötigte die Mannschaft von Wück bis in die siebte Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, um in Führung zu gehen. "Am Anfang war es schwer für uns, aber nach dem Führungstreffer kamen wir besser zurecht", sagte Torschütze Max Moerstedt.

Nach Vorarbeit des Münchners Maximilian Hennig traf der Dortmunder Paris Brunner zur Führung. Kapitän Noah Darvich vom FC Barcelona legte nach der Pause für den Hoffenheimer Moerstedt auf (60. Minute). Moerstedt war dann Vorbereiter für das 3:0 durch den Hamburger Bilal Yalcinkaya (81.).

Bei Nachwuchs-WM noch ohne Titel

In der Nachspielzeit sorgte Adam Watson mit einem verwandelten Strafstoß für den Endstand. Die zwei bestplatzierten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich ebenso wie die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale. Bei einer WM ist der deutsche Nachwuchs noch ohne Titel.

"Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, aber nicht mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir waren heute sehr nervös und haben zu viele Fehler gemacht", sagte Wück. "Wir werden nun auch im dritten Spiel unser Bestes geben, um als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen." Der gerade erst genesene Schalker Assan Ouédraogo musste nach einem Foul verletzt raus.

(dpa)