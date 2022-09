U21 hofft auf Tore durch BVB-Juwel Moukoko

Derby-Held Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund ist mit viel Selbstvertrauen zur deutschen U21 gereist und soll der Nachwuchsnationalmannschaft in zwei Länderspielen gegen Topgegner weiterhelfen.

"Die Freude ist auf jeden Fall zu erkennen. Das ist super, dass er so ein wichtiges und auch schönes Tor gemacht hat", sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg.

Die U21 startet mit Testspielen gegen Frankreich am Freitag in Magdeburg und gegen England vier Tage später in Sheffield in die EM-Saison. Die EM-Endrunde findet vom 9. Juni bis 2. Juli 2023 in Rumänien und Georgien statt, Deutschland hat sich dafür qualifiziert.

Der 17-jährige Moukoko hatte am Wochenende das Revierduell gegen den FC Schalke 04 durch seinen Siegtreffer mit 1:0 für den BVB entschieden. Der Stürmer gilt als eines der größten Talente auf seiner Position. In der U21-Nationalmannschaft erzielte er in vier Spielen sechs Tore.

"Ich bin mir sicher, dass er mit ganz viel Selbstvertrauen zu uns angereist ist und das Selbstvertrauen auf den Platz, erst im Training, dann auch im Spiel, überträgt", sagte Di Salvo. "Mouki war in der letzten Länderspielphase extrem wichtig für uns, hat Tore geschossen. Er wird sicherlich seine Spielzeiten bekommen." Vermutlich werde Moukoko gegen Frankreich schon in der Startelf stehen.

Auf die Aussichten von Moukoko auf eine Beförderung eines Tages in die A-Nationalmannschaft wollte Di Salvo nicht näher eingehen. "Der Weg in der U21 oder meine Vision ist, dass er bei uns ist, dass er uns weiterhelfen wird, erfolgreich zu sein. Das hat er auch schon getan", sagte der 43-Jährige. "Ich unterstütze Youssoufa, wie auch der Verein, seine nächsten Schritte zu machen. Das gehen wir ganz behutsam an." Moukoko sei ein sehr junger Spieler, der vor allem regelmäßige Einsätze brauche.

