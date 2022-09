Infekt: Auch Julian Brandt muss abreisen

Nach Manuel Neuer und Leon Goretzka ist auch Julian Brandt aus dem Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft abgereist.

Im Gegensatz zum Duo vom FC Bayern München fiel ein Corona-Test beim Offensivspieler von Borussia Dortmund aber negativ aus.

Brandt habe einen grippalen Infekt, teilte der DFB mit. Kurz zuvor war der Ausfall von Neuer und Goretzka wegen einer positiven Corona-Probe bekanntgegeben worden.

Für die letzten beiden Gruppenspiele in der Nations League am Freitag gegen Ungarn in Leipzig und drei Tage später in London gegen England fallen alle drei Profis aus. Bundestrainer Hansi Flick nominierte zunächst Torwart Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim und Mittelfeldspieler Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg nach.

(dpa)