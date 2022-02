Kroos zu Boateng im WM-Finale: "Der überragende Spieler"

Auf die Frage nach der besten Einzelleistung eines Mitspielers nannte Ex-Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid den Auftritt von Verteidiger Jerome Boateng im WM-Finale 2014.

"In dem Spiel war er der überragende Spieler in meinen Augen. Argentinien hatte schon einige gute Offensivspieler auf dem Platz und er hat alles überragend wegverteidigt", sagte der 32-Jährige im Podcast "Einfach mal Luppen" von Toni und Bruder Felix Kroos. Daneben erinnerte er sich an Leistungen von Mitspieler Marcelo und Ex-Real-Superstar Cristiano Ronaldo.

Felix Kroos nannte bei der Frage nach der besten Einzelleistung von Mitspielern den Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne vom englischen Meister Manchester City, der zurzeit die Tabelle der Premier League erneut anführt. De Bruyne spielte damals als Leihgabe bei Werder Bremen und half den Hanseaten beim Erreichen des Klassenerhalts. "Das war beeindruckend, was der für eine Leistung unter Druck gezeigt hat", sagte der Ex-Bremer, der im vergangenen Jahr seine Karriere beendet hatte.

