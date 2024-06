17. EM-Spiel: Rekordtorwart Neuer zieht mit Buffon gleich

Manuel Neuer ist der Torwart mit den meisten EM-Einsätzen. Gegen Ungarn bestreitet er sein 17. Spiel bei Kontinentalturnieren seit 2012. Damit ist er nun gleichauf mit Rekordhalter Gianluigi Buffon.

Manuel Neuer hat Gianluigi Buffon als Rekordtorwart bei Fußball-Europameisterschaften eingeholt. Mit dem Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft gegen Ungarn in Stuttgart liegt der Schlussmann des FC Bayern München wie die italienische Torwart-Legende bei 17 Turnierspielen bei Kontinentalmeisterschaften. Neuer stand bei den vier Turnieren seit 2012 bei allen deutschen EM-Spielen im Tor.

Erreicht die DFB-Elf das EM-Finale am 14. Juli in Berlin kann der 38-Jährige seine Marke noch auf 22 EM-Einsätze schrauben. EM-Rekordspieler ist der Portugiese Cristiano Ronaldo, der am Dienstag beim 2:1 gegen Tschechien sein 26. EM-Spiel bestritt. Den deutschen EM-Rekordspieler Bastian Schweinsteiger (18 Spiele) kann Neuer am Sonntag im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz in Frankfurt einholen.

Torhüter mit den meisten EM-Einsätzen:

Name Land EM-Spiele Manuel Neuer * Deutschland 17 Gianluigi Buffon Italien 17 Rui Patricio * Portugal 16 Edwin van der Sar Niederlande 16 Hugo Lloris Frankreich 15 Iker Casillas Spanien 14 Petr Cech Tschechien 14 Andreas Isaksson Schweden 13 Peter Schmeichel Dänemark 13

* noch aktiv und bei EM 2024 dabei

Deutsche EM-Torhüter:

Name EM-Spiele EM-Turniere Manuel Neuer 17 2012, 2016, 2021, 2024 Toni Schumacher 7 1980, 1984 Oliver Kahn 6 2000, 2004 Andreas Köpke 6 1996 Jens Lehmann 6 2008 Bodo Illgner 5 1992 Sepp Maier 4 1972, 1976 Eike Immel 4 1988

(dpa)