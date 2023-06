Ex-Kölner Bisseck führt U21 bei EM als Kapitän an

Zwei Tage vor dem EM-Auftakt gegen Israel gibt U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo seinen Kapitän bekannt. Die Wahl fällt auf einen früheren Bundesliga-Profi.

Abwehrspieler Yann Aurel Bisseck führt die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft als Kapitän an. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Israel (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) bekannt.

Trainer Antonio Di Salvo hatte die Entscheidung bis kurz vor dem Turnierstart offen gelassen, nachdem der etatmäßige Kapitän Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 verletzt für das Turnier absagen musste. Als weitere Kandidaten hatten der Freiburger Yannik Keitel und Angelo Stiller von der TSG 1899 Hoffenheim gegolten.

Der 22-jährige Bisseck kommt auf fünf U21-Länderspiele und war unter Di Salvo zuletzt Stammspieler in der Innenverteidigung. Im Testspiel gegen eine Südtirol-Auswahl im Trainingslager hatte Bisseck das Team bereits eine Halbzeit lang als Kapitän angeführt. Der in Köln geborene Sohn von Eltern aus Kamerun steht seit 2021 bei Aarhus GF in Dänemark unter Vertrag. Dorthin war er zuvor bereits vom 1. FC Köln ausgeliehen gewesen.

"Das wäre natürlich eine Riesenehre. Kapitän zu sein, ist immer eine Riesenverantwortung", hatte Bisseck im Trainingslager zu dem möglichen Amt gesagt. "Nach dem Weg, den ich in den letzten Jahren gegangen bin, kann ich das anstreben. In erster Linie möchte ich spielen. Wenn ich Deutschland dann noch als Kapitän auf das Feld führen kann, wäre das supertoll."

(dpa)