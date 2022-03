Van Gaals Umgang mit seiner Corona-Infektion ist ein schlechter Scherz

Der Trainer umarmte Müller, Flick und Schweinsteiger. Erst anschließend macht er seine Corona-Infektion publik. Die Aktion reiht sich ein in van Gaals fragwürdiges Verhalten.

Der Mann hat einst vor versammelter Mannschaft im wörtlichen Sinne die Hosen runtergelassen. Ein andern Mal warf er sich vor dem Vierten Offiziellen auf den Boden, um auf eine vermeintliche Schwalbe aufmerksam zu machen. Er lässt sich von seinen beiden Töchtern siezen und verfiel in Diensten des FC Bayern auf die irrsinnige Idee, öffentlich die Kompetenz von Uli Hoeneß anzuzweifeln. Louis van Gaal hält wenig von Konventionen – außer den von ihm aufgestellten.

Flick betreute seine Mannschaft trotz einer Infektion

Als er nun aber am späten Dienstagabend freimütig einräumte, trotz eines positiven Tests an der Seitenlinie gestanden zu haben, fiel die Reaktion der niederländischen Beobachter nicht etwa deswegen gleichgültig aus, weil man sich an die Schrulligkeiten des Nationaltrainers gewöhnt hätte. In den Niederlanden ist der Umgang mit dem Virus schlicht ein anderer als in Deutschland. Keine Maskenpflicht. Nirgendwo. Volle S-Bahnen sowie Einkaufszentren, Hoffnung auf individuelles Verantwortungsbewusstsein. Freitesten nach einem positiven Befund? Nicht in Holland. Nur die Empfehlung nach fünf Tagen einen Selbsttest zu machen.

Van Gaal hatte sich vergangene Woche infiziert, betreute aber schon wieder am Samstag gegen Dänemark seine Mannschaft. Ein PCR-Test am Montag ergab immer noch ein positives Ergebnis. Für van Gaal hatte das zur Folge, dass er zwar das bisweilen stimmungsvolle 1:1 seiner Mannschaft inmitten von 50.000 Fans in der Arena erleben durfte, ihm allerdings die Einreise am Freitag nach Katar verwehrt wird. Dort werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft ausgelost. Der Trainer wird es verschmerzen können, der Inszenierung der Fifa nicht persönlich beizuwohnen, bezeichnete er doch schon die Vergabe der WM in das Emirat als „lachhaft“. Das Gerede von der dort geförderten gesellschaftlichen Entwicklung sei „Bullshit“.

Van Gaals Schrulligkeiten ist man in Holland gewohnt

In eine ähnliche Kategorie fiel allerdings auch die Idee van Gaals, nach dem Deutschland-Spiel nacheinander Torschütze Thomas Müller, Trainer-Kollege Hansi Flick und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger innig zu umarmen. Erst bei der anschließenden Pressekonferenz machte er seinen positiven Test öffentlich und dröhnte schmunzelnd: „Kommt mir nicht zu nah.“ Ein Witz, wie eine heruntergelassene Hose.

