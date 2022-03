Länderspiel gegen Niederlande

Chance für Schlotterbeck - Auch Musiala in Startelf

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet den WM-Härtetest gegen die Niederlande am Abend in Amsterdam mit Nico Schlotterbeck und Jamal Musiala in der Startformation.

Der 22 Jahre alte Freiburger Schlotterbeck darf sich nach seinem Debüt beim 2:0 gegen Israel erneut im Abwehrzentrum beweisen. Er spielt an der Seite von Antonio Rüdiger vom FC Chelsea, der in der Amsterdam-Arena sein 50. Länderspiel bestreitet. Der 19 Jahre alte Bayern-Profi Musiala läuft im defensiven Mittelfeld neben Ilkay Gündogan auf. Insgesamt nimmt Bundestrainer Hansi Flick vier Veränderungen in der Startformation im Vergleich zum Jahresauftakt am vergangenen Samstag gegen Israel vor. Kapitän Manuel Neuer kehrt ins Tor zurück, neben Rüdiger beginnen diesmal auch die Münchner Thomas Müller und Leroy Sané. Die deutsche Startelf: Neuer - Kehrer, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Musiala, Gündogan - Havertz, Müller, Sané - Werner © dpa-infocom, dpa:220329-99-720393/2 (dpa)

