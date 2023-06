DFB-Team ohne Gündogan gegen Polen - Flick: Kritik "okay"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird das Länderspiel gegen Polen ohne Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan bestreiten.

Das gab Bundestrainer Hansi Flick nach der Anreise des DFB-Trosses in Warschau bekannt.

"Ilkay wird uns nicht zur Verfügung stehen", sagte Flick zum Testspiel am Freitag (20.45 Uhr/ ARD). Gündogan war nach dem Champions-League-Sieg mit Manchester City ebenso wie Final-Verlierer Robin Gosens erst am Mittwoch zum Team gestoßen.

Außenbahnspieler Gosens sei dagegen schon gegen Polen "eine Option", sagte Flick. Der 32-jährige Gündogan soll am kommenden Dienstag im letzten EM-Test gegen Kolumbien in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen zum Einsatz kommen.

Flick kündigte "einige Änderungen" im Vergleich zum ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine an. Er nannte namentlich Offensivspieler Jamal Musiala und den Dortmunder Emre Can, die neu in die Startelf rücken. Flick sagte nach der harten öffentlichen Kritik der vergangenen Tage, dass er weiter von seinem Weg Richtung Heim-EM überzeugt sei. "Die Kritik müssen wir uns gefallen lassen", sagte der Bundestrainer. Es sei auch "okay, wenn sie sich auf mich fokussiert".

(dpa)