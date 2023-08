Flick nominiert Testspiel-Kader nach zweitem Liga-Spieltag

Hansi Flick hat zum Start in die EM-Saison ein Ende der Experimente angekündigt. Ab sofort zählen für ihn nur noch Siege. Mit welchem Personal das gelingen soll, sagt er kommende Woche.

Bundestrainer Hansi Flick wird seinen ersten Kader für die Saison der Heim-Europameisterschaft nach dem zweiten Bundesliga-Spieltag nominieren.

Die Bekanntgabe des Aufgebotes für die Testspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan am 9. September in Wolfsburg und drei Tage darauf in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich erfolgt am Donnerstag kommender Woche, wie der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) in einem veröffentlichten Ablaufplan des Lehrgangs mitteilte.

Das DFB-Team versammelt der 58 Jahre alte Flick, der nach den enttäuschenden Partien gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2) im Juni zum Saisonstart mächtig unter Erfolgsdruck steht, am 4. September im Wolfsburger Teamhotel. Am Tag nach dem Spiel gegen WM-Schreck Japan ist in Wolfsburg eine für Fans zugängliche "öffentliche Regenerationseinheit" der Nationalmannschaft geplant. Ort und Zeitpunkt sind offen.

Flick hat während der Sommerpause mehrfach angekündigt, dass er die Experimentierphase der ersten Jahreshälfte mit Beginn der EM-Saison abbrechen werde. "Für uns zählen jetzt Siege", sagte der DFB-Chefcoach zuletzt. "Für uns ist es wichtig, dass wir guten Fußball spielen und die Fans sehen, dass sich die Spieler zerreißen." Er wolle nun hauptsächlich auf Spieler setzen, die bei der Heim-EM 2024 eine tragende Rolle spielen sollen. Flick sprach in diesem Zusammenhang von einem Gerüst mit sechs bis acht Spielern.

Neuer fehlt weiterhin, Süle wohl wieder dabei

Erwartet wird, dass Flick unter anderem den zuletzt nicht berücksichtigten und von ihm arg kritisierten Abwehrspieler Niklas Süle von Borussia Dortmund wieder nominiert. Ausfallen könnte dagegen Jamal Musiala, der beim FC Bayern München vorerst mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel pausieren muss, wie der Rekordmeister mitteilte.

"Ich bin absolut überzeugt von dem, was wir uns vorgenommen haben", betonte der Bundestrainer immer wieder in Interviews und bei öffentlichen Auftritten. "Wenn wir Siege einfahren, gibt uns das mehr Vertrauen", glaubt Flick. Fehlen wird zum Saisonstart weiterhin Kapitän Manuel Neuer, der nach seinem Beinbruch auch beim FC Bayern München noch nicht wieder im Tor steht.

Im Oktober wird die DFB-Auswahl zu zwei Länderspielen gegen die USA und Mexiko nach Amerika reisen. Das Länderspieljahr 2023 wird am 21. November in Wien gegen Österreich abgeschlossen. Offen ist zuvor noch der zweite Gegner in diesem Länderspiel-Fenster. Zuletzt wurde über einen möglichen Test gegen die Türkei in Berlin berichtet. Die für die Heim-EM als Gastgeber automatisch qualifizierte DFB-Elf bestreitet bis zum Turnier im Juni 2024 ausschließlich Testspiele.

(dpa)