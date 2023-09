Gosens über blaues Auge: "Henrichs kann da mehr zu sagen..."

Robin Gosens kam mit immer noch blauem Auge zur Pressekonferenz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - der Schuldige war aus seiner Sicht schnell ausgemacht.

"Ich glaube, der Benny Henrichs kann da mehr zu sagen als ich", sagte der Neuzugang des 1. FC Union Berlin lächelnd. RB Leipzigs Benjamin Henrichs, wie Gosens für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich nominiert, habe im direkten Aufeinandertreffen der beiden am Sonntag "so gegen mich geackert", dass am Ende das Auge blau war, sagte Gosens.

Henrichs sage "zwar, er sei unschuldig, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht", sagte Gosens. "Aber halb so wild." Bitter für den Außenbahnspieler: Union hatte die Bundesliga auch noch mit 0:3 verloren.

(dpa)