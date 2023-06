Gündogan und Gosens am Mittwoch zum DFB-Team

Die beiden Champions-League-Finalisten Ilkay Gündogan und Robin Gosens werden am 14.

Juni zur Nationalmannschaft reisen. Gündogan (32) hatte das Endspiel in Istanbul mit Manchester City gegen Inter Mailand mit Gosens (28) gewonnen (1:0).

"Ich habe ihm per WhatsApp gratuliert", berichtete Bundestrainer Hansi Flick in Frankfurt/Main, "und er hat auch zurückgeschrieben". Bei der Ankunft des Man-City-Kapitäns bei der DFB-Auswahl "werden wir ihm herzlich gratulieren", sagte Flick.

Gündgan hatte mit dem englischen Triple-Sieger eine überragende Saison gespielt. "Wenn es drauf ankam", sagte Flick, sei der Mittelfeldspieler "immer da" gewesen. "Er hat in den entscheidenden Spielen seine Leistung abgerufen." Den Gewinn des Triples habe er seinem Nationalspieler bereits vor Wochen prophezeit, ergänzte der Bundestrainer, der aber auch die "Hingabe" und die "tolle Leistung" von Inter Mailand hervorhob.

Die DFB-Auswahl spielt an diesem Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen gegen die Ukraine - noch ohne Gündogan und Gosens. Es folgen die Partien in Warschau gegen Polen am kommenden Freitag und 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

(dpa)