Gündogans Appell an Fans: "Helft uns bitte"

Die Heim-EM soll nicht nur sportlich ein Erfolg für Deutschland werden. Sie kann auch helfen, die aktuellen Gräben in der Gesellschaft zuzuschütten - glaubt zumindest der Kapitän.

DFB-Kapitän Ilkay Gündogan hat kurz vor dem Start in die Heim-EM einen Appell an die Fußball-Fans in Deutschland gerichtet. "Wir können bei dieser Heim-Europameisterschaft auf so vielen Ebenen gewinnen. Als guter Gastgeber, als weltoffene Gesellschaft. Und hoffentlich am Ende auf dem Platz. Helft uns bitte, damit unser Traum GEMEINSAM wahr wird!", schrieb der Nationalspieler in der "Bild" an die Fans gerichtet.

"Wir leben in Zeiten, in denen immer stärker Fronten aufgebaut werden. Sich die Menschen nicht mehr zuhören. In denen es in unserer Gesellschaft eine Spaltung gibt", ergänzte der 33 Jahre alte Profi des FC Barcelona: "Wir wollen als Mannschaft unser Land in den nächsten vier Wochen näher zusammenbringen. Dazu beitragen, dass es wieder mehr Zusammenhalt gibt. Dass die Menschen stolz sein können auf ihre deutsche Nationalmannschaft - und trotzdem voller Offenheit, Respekt und Freundlichkeit auf die Millionen Gäste zugehen, die in den nächsten Wochen in unser schönes Land kommen."

Es mache ihn "stolz, Deutschland als erster Kapitän mit Migrationshintergrund bei einem großen Turnier auf das Feld zu führen". Das Team sei gerade deshalb so gut, "weil es von so vielen unterschiedlichen Kulturen und Ländern geprägt wird".

(dpa)