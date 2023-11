In großen Spielen Großes bewirken: Leroy Sané und die Nationalmannschaft

Leroy Sané befindet sich in überragender Form. Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft möchte er beweisen, dass er auch in bedeutungsvollen Spielen zu Außergewöhnlichem fähig ist.

Einen Vorgeschmack hat Leroy Sané vor rund einer Woche erhalten. Mit dem FC Bayern München empfing der Angreifer Galatasaray Istanbul in der Champions League. Die Atmosphäre glich allerdings einem Auswärtsspiel. Derart laut pfiff die fanatische Anhängerschaft die Bayern aus, derart laut feuerte sie die eigene Mannschaft an. Wenn die deutsche Nationalmannschaft die türkische Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion empfängt (Samstag, 20.45 Uhr/RTL), wird sich Sané erneut einer enorm lärmenden Masse des gegnerischen Teams gegenübersehen. Negativ beeinflussen werde es ihn aber nicht. "Ich freue mich auf das Spiel, weil es eine gute Atmosphäre sein wird."

Sané lässt sich selten auf Pressekonferenzen blicken. Weder beim FC Bayern noch in der Nationalmannschaft. Als er am Freitag in den Katakomben des Olympiastadions neben Bundestrainer Julian Nagelsmann sitzt, lächelt er diese Begebenheit weg. Nagelsmann hätte ihm eine "nette Nachricht" geschrieben, meinte er. Das hörte sich ein wenig nach Überreden an. "Wer mich kennt, weiß, dass ich lieber auf dem Platz Verantwortung übernehme." Sanés Auftritte in der laufenden Saison wirken wie ein Versprechen. Im Januar wird der Tempotechniker 28 Jahre alt. Bestes Fußballeralter also, wie es so schön heißt.

Torhüter Marc-André ter Stegen fällt für beide Länderspiele aus

Sané könnte ein Offensivspieler sein, der bei der Europameisterschaft im eigenen Land den Unterschied ausmachen kann. Schuldig geblieben ist er in seiner Karriere allerdings bislang, dass er in großen Spielen, sowohl im Verein als auch der Nationalmannschaft, Großes bewirken kann. Stellt sich also die Frage, ob Sané seine Form konsumieren und den "Flow", von dem er selbst spricht, über Monate hinweg aufrechterhalten kann. In München begleitete Sané lange Zeit der Ruf des unvollendeten Schönspielers, inzwischen arbeiten die Bosse daran, Sanés Vertrag (bis Sommer 2025) vorzeitig zu verlängern. Unter anderem soll sein ehemaliger Klub Manchester City Interesse bekunden.

Sané möchte sich jetzt mit künftigen Arbeitgebern nicht beschäftigen. Seine Konzentration gilt der laufenden Saison, an deren Ende eine EM steht. In der aktuellen Form ist er gesetzt. Andere Positionen sind offen. Mit jedem Testspiel rückt das Heimturnier näher, mit jedem Spiel wird weniger ausprobiert. Im Mittelfeld hat Nagelsmann ein Überangebot an Topspielern, während auf den Außenverteidigerpositionen und im Sturmzentrum Mangel an Ausnahmekönnern herrscht. Spannend wird wieder die Frage nach dem besten Ballfänger. Marc-André ter Stegen schien nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer als logische Nummer eins. Wird sich allerdings weder gegen die Türkei noch in Wien gegen Österreich (Dienstag, 20.45 Uhr) empfehlen können. Ter Stegen fällt kurzfristig wegen Rückenbeschwerden aus, reiste zurück nach Barcelona und lässt sich dort behandeln. So dürfte Kevin Trapp zwischen den Pfosten stehen.

Neuer hatte in Absprache mit Nagelsmann auf die Länderspiele verzichtet. Zugleich aber angekündigt, im März wieder zum Kreis des DFB-Teams gehören zu wollen. Dann beginnt die wichtige Phase vor dem Turnier, das am 14. Juli mit dem EM-Finale in Berlin endet. Nagelsmann hätte keine Einwände, als Trainer an der Seitenlinie dabei zu sein, als er sagte: "Klingt ganz schön."

