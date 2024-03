Infekt: Bayern-Jungstar Pavlovic noch nicht beim DFB-Team

Am Samstag handelte sich Aleksandar Pavlovic ein dickes Auge ein. Jetzt fehlt der Bayern-Jungstar vorerst beim Nationalteam - allerdings aus einem anderen Grund.

Ohne Debütant Aleksandar Pavlovic sind die Spieler des FC Bayern München um Rückkehrer Manuel Neuer am Montag zur Fußball-Nationalmannschaft gereist. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler konnte wegen eines Infekts noch nicht nach Frankfurt kommen. Wann Pavlovic nachreisen wird, war zunächst nicht bekannt.

Der Jungstar hatte sich beim 5:2-Sieg der Münchner bei Darmstadt 98 bei einem Zusammenprall noch eine dicke Schwellung über dem linken Auge zugezogen. Diese Blessur ist nun aber nicht Ursache für sein Fehlen.

Pavlovic war von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in das DFB-Aufgebot berufen worden. Er könnte auch für Serbien spielen, hatte sich aber für die deutsche Auswahl entschieden.

Rückkehrer Neuer

Der FC Bayern war somit mit vier Akteuren im DFB-Zirkel vertreten. Neuer fuhr mit seinen Kollegen Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Thomas Müller am Vormittag bei kühlem Frühlingswetter in einem Kleinbus vor dem Teamhotel in der Nähe von Frankfurt vor.

Für den Torhüter ist es die Rückkehr nach mehr als einem Jahr Pause beim Nationalteam. Das gesamte Länderspieljahr 2023 hatte der 37-Jährige wegen seines komplizierten Beinbruches verpasst. Es wird erwartet, dass Nagelsmann ihn im Zweikampf mit Marc-André ter Stegen zur Nummer eins für die EM im Sommer ernennt.

