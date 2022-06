Kimmich: Haben mit Frankreich noch Rechnung offen

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich findet, dass die deutsche Mannschaft nach dem verlorenen EM-Auftaktspiel gegen Frankreich im vergangenen Jahr mit den Nachbarn noch eine Rechnung offen hat.

"Mir persönlich steckt die Niederlage in München bei der letzten EM noch in den Knochen. Wir haben noch eine Rechnung mit ihnen offen", sagte der Bayern-Spieler der französischen Fußballzeitung "So Foot".

Bei der WM in Katar werde das Niveau auf jeden Fall sehr hoch sein. "Deutschland wird wie immer ein Kandidat für den Titel sein. Das muss es auch sein, aber aufgrund meiner persönlichen Erfahrung bin ich lieber vorsichtig. Wir müssen etwas bescheidener sein, vor allem wenn man sieht, was wir bei den letzten Turnieren geleistet haben", sagte Kimmich.

(dpa)