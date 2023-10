Lustiger Wortwechsel zwischen Nagelsmann und Musiala

Von diesem Ritual hält Julian Nagelsmann zumindest für sich nichts. Ein Lied zum Einstand will der Bundestrainer nicht singen. Sein Jungstar findet die Idee aber gut und neckt seinen Chefcoach.

Ein kleines Wortgefecht zwischen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat bei der Pressekonferenz vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA für Heiterkeit gesorgt. Nagelsmann wurde im rappelvollen Presseraum im Stadion von Hartford gestern Abend (Ortszeit) gefragt, ob er zu seinem Einstand ein Ritual habe erfüllen müssen, etwa ein Lied zu singen.

"Nee, ich musste nicht singen", antwortete Nagelsmann. "Gute Idee", warf der neben dem Chefcoach auf dem Podium sitzende Musiala ein. Konter Nagelsmann: "Ich habe kurz drauf gewartet, ob du was sagst. Ich habe dir extra so viel Zeit gegeben." Darauf Musiala: "Ich sage Thomas (Müller), er soll was planen."

Replik Nagelsmann mit kurzem Blick zu Musisla: "Es gibt, glaube ich, kein Ritual. Das hat Jamal jetzt frei erfunden. Dass gibt es bei den Spielern natürlich schon, ich glaube aber, auf Nationalmannschaftsebene nicht, sonst bist du ja den ganzen Lehrgang nur mit Singen beschäftigt, wenn wieder neue Spieler dabei sind." In Nagelsmanns Premierenkader stehen die drei Neulinge Chris Führich, Robert Andrich und Kevin Behrens.

(dpa)