Nach EM-Debakel: Di Salvo beruft Kader für U21-Länderspiele

Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat sein Aufgebot für die ersten beiden Länderspiele der deutschen U21-Fußballer in der neuen Saison bekanntgegeben.

Unter den 23 Profis befinden sich fünf, die an der U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien im Sommer teilgenommen hatten: Torhüter Noah Atubolu und Verteidiger Kenneth Schmidt vom SC Freiburg, Mittelfeldspieler Eric Martel vom 1. FC Köln sowie die Stürmer Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund und Nelson Weiper vom 1. FSV Mainz 05. Die deutsche Mannschaft war bei der EM überraschend schon in der Vorrunde ausgeschieden.

Am 8. September bestreitet Di Salvos Team in Saarbrücken ein Testspiel gegen die Ukraine, am 12. September trifft es im ersten EM-Qualifikationsspiel in Pristina auf Gastgeber Kosovo. "Ich freue mich, dass es nun wieder losgeht. Wir haben die Sommerpause genutzt, um die enttäuschende U21-EM zu analysieren und mit diesen Erkenntnissen neue Impulse zu setzen", sagte der Coach.

Die U21-EM 2025 findet in der Slowakei statt. Die weiteren Qualifikationsgegner der Deutschen auf dem Weg dorthin sind Israel, Polen, Bulgarien und Estland.

(dpa)