Noch sechs EM-Tests für Flicks DFB-Auswahl 2023

Nach dem Kolumbien-Test hat Bundestrainer Hansi Flick in diesem Jahr noch sechs weitere Möglichkeiten, die EM-Tauglichkeit seiner DFB-Auswahl unter Beweis zu stellen.

Im September gilt's. Nach der Ernüchterung beim Länderspiel-Dreierpack im Juni, an der auch ein hoher Sieg gegen Kolumbien nicht maßgeblich viel ändern würde, testet die Fußball-Nationalmannschaft gegen WM-Schreck Japan und Vize-Weltmeister Frankreich ihre EM-Form.

"Im September wird alles ganz anders ausschauen", sagt Bundestrainer Hansi Flick. "Dann sehen wir mit Sicherheit eine Mannschaft, die größtenteils dann auch für die Euro 2024 möglichst den Erfolg holen soll, den wir uns wünschen."

EM-reif waren das 3:3 in Bremen gegen die Ukraine und das 0:1 in Warschau gegen Polen bei Weitem nicht. Flick nutzte diese Partie für taktische und personelle Experimente. "Wir glauben an unseren Weg. Wir sind überzeugt von unserem Weg. Wir haben Fortschritte gesehen, auch wenn Polen negativ betrachtet wurde", sagte der Bundestrainer ein Jahr vor dem Anpfiff der für den Deutschen Fußball-Bund enorm bedeutsamen Heim-EM 2024.

Insgesamt noch sechs Länderspiele ab September sind für dieses Jahr noch geplant. Nach den Partien in Wolfsburg gegen Japan und in Dortmund gegen Frankreich reist die DFB-Auswahl im Oktober in die USA. Dort stehen zwei Partien auf dem Programm, eine davon gegen die US-Auswahl in Hartford. Der zweite Gegner und der zweite Spielort stehen noch nicht fest.

Zum Jahresabschluss zeichnen sich im November zwei Freundschaftsspiele in Wien gegen Österreich und in Berlin gegen die Türkei ab. Am 2. Dezember werden zudem in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost. Auch das ist ein sehr wichtiger Termin in Flicks Turnier-Countdown. Im EM-Jahr 2024 werden im März Länderspiele gespielt, ehe es nach dem Saisonabschluss der Club-Wettbewerbe zur direkten Vorbereitung auf das Turnier geht. Dann gibt es weitere Möglichkeit für Testspiele.

