Probe-Wohnen für Kane: Nagelsmanns EM-Training in Thüringen

Ein EM-Trainingslager im Osten ist eine Premiere für die Nationalmannschaft. Der DFB-Tross bleibt aber nur kurz in Thüringen. Bayern-Star Müller kann auf dem Golfplatz für einen Kollegen vorlegen.

Ein paar Tage in Thüringen und dann doch schon früher ab nach Franken: Julian Nagelsmann will mit einem zweigeteilten Trainingslager die zuletzt strauchelnde Fußball-Nationalmannschaft vor der Heim-EM im Eiltempo titelfähig machen.

Gut eine Woche nach dem letzten Bundesliga-Spieltag und nur einen Tag nach dem Pokalfinale wird die DFB-Auswahl am 26. Mai 2024 ins Spa- und GolfResort Weimarer Land in Blankenhain in Thüringen einziehen. Bis zum 31. Mai soll dort auf den neu errichteten Plätzen der luxuriösen Anlage trainiert werden, wie der DFB am Freitag mitteilte.

Pikant: Thomas Müller und die weiteren Bayern-Spieler können somit quasi Probe-Wohnen für Harry Kane. Der Münchner Stürmerstar zieht wenig später mit Englands Nationalteam für die EM in das Hotel mit Fachwerk-Ambiente südlich von Weimar ein. Nagelsmann und sein EM-Tross sind dann längst weitergezogen nach Herzogenaurach. Gut eine Woche früher als geplant bezieht die Nationalmannschaft dort das EM-Quartier im "Home Ground" bei Ausrüster Adidas.

Generalprobe noch nicht festgelegt

Vom Tisch ist damit auch ein angedachtes EM-Testspiel in Dresden. Die für die ersten Juni-Tage geplante Partie wird eher in Süddeutschland stattfinden, die Generalprobe dann womöglich am 7. Juni mit einem weiteren Test in Nordrhein-Westfalen. Die genauen Termine, Spielorte und Gegner sind aber noch nicht fixiert.

Für Nagelsmann beginnt der Turnier-Countdown in der ländlichen Idylle. Ob der DFB-Chefcoach gleich mit einem kompletten Kader starten kann, ist aber nicht sicher. Kapitän Ilkay Gündogan und Torwart Marc-André ter Stegen zum Beispiel müssen am 26. Mai noch mit dem FC Barcelona beim FC Sevilla in der spanischen Liga spielen. Nicht gleich mit dabei sein können auch Teilnehmer des DFB-Pokalfinales, möglicherweise von Bayer Leverkusen oder dem VfB Stuttgart. Gar erst am 1. Juni findet das Champion-League-Finale in London statt - eventuell mit den Bayern-Nationalspielern oder den BVB-Profis.

Diese Unwägbarkeiten sollen Nagelsmann nicht ablenken. Die Location ist fix. "Wir finden im Weimarer Land perfekte Bedingungen vor, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten", sagte der Bundestrainer. "Wir brauchen einen ganz besonderen Teamgeist, um möglichst weit im Turnier zu kommen", fügte der 36-Jährige an. Die Anlage südlich der A4 verspricht perfekte Bedingungen - auch für passionierte Golfer wie Müller und Kane.

Völler: "Wir freuen uns auf unsere Fans in Thüringen"

Wie Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) bei der Bekanntgabe des England-Quartiers kürzlich bestätigte, wurden der Bau der Sportplätze auf dem Gelände und sonstige Infrastrukturmaßnahmen mit rund einer Million Euro von dem Bundesland unterstützt. Der Imagegewinn für die Region soll riesig sein. Zuletzt hatte es immer wieder kritische Stimmen gegeben, dass der Osten Deutschlands mit den Spielorten Leipzig und Berlin zu wenig EM-Schaubühne sei.

Für Rudi Völler ist die Wahl des Hotels auch eine wichtige Botschaft an die Fans. Es sei klar gewesen, sich in Deutschland und nicht wie vor Turnieren in den vergangenen Jahren im Ausland vorzubereiten. "Die EM soll nicht nur an den zehn EURO-Spielorten stattfinden, sondern in ganz Deutschland", sagte der DFB-Sportdirektor. "Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands, bevor wir unser Quartier im Süden des Landes beziehen. Wir freuen uns auf unsere Fans in Thüringen", sagte Völler.

Das Länderspieljahr beginnt für Nagelsmann mit den Testpartien am 23. März in Lyon gegen Frankreich und am 26. März gegen die Niederlande in Frankfurt. Bei der EM sind Schottland am 14. Juni in München, Ungarn am 19. Juni in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt die Gruppengegner.

(Von Arne Richter und Eric Dobias, dpa)