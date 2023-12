Schweinsteiger wünscht bei Nationalelf "deutsche Tugenden"

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger wünscht sich vom deutschen Nationalteam mehr Einsatz und mehr Kampf.

Das sagte der Spieler der Weltmeistermannschaft von 2014 im Podcast "Phrasenmäher".

"Favorit oder die Top-Nation sind wir bei der EM natürlich nicht", sagte der 39-Jährige mit Blick auf das Heim-Turnier im kommenden Sommer. "Aber ich bin überzeugt, dass wir ins Halbfinale kommen, wenn wir – und es tut mir leid, aber es ist wirklich so – die deutschen Tugenden reinbekommen." Zuletzt hatte das DFB-Team gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) verloren.

"Fußballspielen ist schön und gut. Unsere Mannschaft hat viele Spieler, die das können. Aber wenn man sich das 0:2 gegen Österreich genauer ansieht, weiß man genau, was uns noch fehlt", kommentierte Schweinsteiger. "Die deutschen Tugenden müssen Grundvoraussetzung sein, das sieht man auch bei anderen Nationen - die spielen nicht nur Fußball. Gerade die vier Teams im Halbfinale der WM in Katar – da sieht man, was es den Spielern bedeutet, für ihr Land aufzulaufen und das Nationaltrikot zu tragen. Genau da müssen wir wieder hinkommen."

