Süle wegen Nachwuchs vorzeitig nach Dortmund gereist

Nationalspieler Niklas Süle ist am Montag in Erwartung seines zweiten Kindes bereits vor seinen Teamkollegen nach Dortmund und zu seiner Partnerin gereist.

Der 28 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund wird zwar für die Partie an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ ARD) gegen Vize-Weltmeister Frankreich zurückerwartet. Das ist aber abhängig vom Nachwuchs. Süle hat seit 2021 bereits einen Sohn.

Der Abwehrspieler war beim 1:4 am Samstag gegen Japan von Hansi Flick in die Startformation berufen worden. Der Bundestrainer wurde am Sonntag freigestellt. Die Partie gegen Frankreich übernehmen die Sportdirektoren Rudi Völler und Hannes Wolf sowie Ex-Nationalspieler Sandro Wagner.

(dpa)