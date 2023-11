Völler bestätigt: Deutsches EM-Quartier in Herzogenaurach

Die EM-Vorbereitungen nehmen Fahrt auf. Wie erwartet wohnt das Nationalteam wieder in Franken. Sportdirektor Völler findet das toll, doch für Erfolge steht die Turnier-Herberge bisher nicht.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird während der Heim-EM wieder ihr Teamquartier in Herzogenaurach beziehen.

Wie Sportdirektor Rudi Völler im Exklusiv-Interview mit Blickpunkt Sport im BR Fernsehen und br24sport online bestätigte, wird der sogenannte Home Ground von Ausrüster Adidas im kommenden Sommer Basiscamp der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein. An der schon unter dessen Vorgänger Hansi Flick angedachten Lösung werde nicht mehr gerüttelt.

"Wichtig ist, und das steht fest, dass wir während der EM in Herzogenaurach sind. Wir haben da wunderbare Möglichkeiten zu trainieren", sagte Völler. Auch die relative Nähe zu den drei Spielorten für die Gruppenpartien in München am 14. Juni, Stuttgart am 19. Juni und Frankfurt am 23. Juni sei ein Argument für das Quartier in Franken. "Da können wir mit dem Bus anreisen", sagte der 63-Jährige.

Ort für Trainingslager noch nicht fix

Noch nicht verraten wollte Völler, wo Nagelsmann das Trainingslager vor dem Turnier abhalten will. Im Gespräch sind nach dpa-Informationen derzeit noch zwei oder drei Standorte in Deutschland, einer davon im Osten. Die unmittelbare Vorbereitung beginnt wohl kurz nach dem Saisonende in der Bundesliga und dem folgenden Pokalfinale Ende Mai.

An den Home Ground hat die DFB-Elf allerdings keinesfalls nur gute Erinnerung. Auch während der EM 2021 und der Nations-League-Spiele im Sommer 2022 wohnte die Nationalmannschaft noch unter Nagelsmanns Vorgängern Joachim Löw und Hansi Flick dort. In insgesamt acht Länderspielen gab es nur zwei Siege.

(dpa)