Frankreichs Giroud hofft auf Einsatz gegen DFB-Team

Frankreichs Rekord-Torschütze Olivier Giroud hofft trotz seiner frühen Auswechslung im EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Irland (2:0) auf einen Einsatz im Länderspiel-Klassiker am Dienstag gegen Deutschland.

"Wir werden weitere Untersuchungen machen, aber es wird schon gehen", sagte Giroud mit Blick auf das Spiel in Dortmund (21 Uhr/ ARD). "Ich denke, es nicht schlimm und es ist gut, dass ich zum richtigen Zeitpunkt rausgegangen bin. Deshalb bin ich ziemlich gelassen."

Der 36 Jahre alte Giroud, der für den AC Mailand spielt, war bereits in der 26. Minute nach einem Schlag auf den Knöchel vom Feld gegangen. Für ihn war der im Sommer von Borussia Mönchengladbach zu Inter Mailand gewechselte Marcus Thuram gekommen, der kurz nach der Pause sein erstes Länderspiel-Tor zum Endstand erzielte. Vize-Weltmeister Frankreich hält mit fünf Siegen aus fünf Spielen und 11:0 Toren in der Quali klar Kurs auf das Ticket für die EM 2024 in Deutschland.

