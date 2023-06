Vor EM-Start

U21-Coach Di Salvo lobt Kapitän Bisseck: "Toller Mensch"

Coach Antonio Di Salvo (l) und Kapitän Yann Aurel Bisseck nehmen vor Beginn des Trainings der deutschen U21-Nationalmannschaft an einer Pressekonferenz teil.

Der Ex-Kölner Yann Aurel Bisseck führt Deutschlands U21 bei der EM als Kapitän an. Trainer Antonio Di Salvo lobt Bissecks Persönlichkeit. Der 22-Jährige will an einer Sache besonders arbeiten.

Der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat seine Entscheidung für Yann Aurel Bisseck als neuen Kapitän auch mit dessen Persönlichkeit und Ausstrahlung begründet. "Grundsätzlich ist er ein toller Mensch. Eine Persönlichkeit auf und neben dem Platz", sagte Di Salvo vor dem EM-Auftaktspiel seiner U21-Fußballer gegen Israel über Bisseck. Der 22-Jährige schaffe es, "Menschen zusammenzubringen. Er hat eine tolle Ausstrahlung und ein tolles Jahr hinter sich." Innenverteidiger Bisseck hatte sich beim dänischen Club Aarhus GF nach seinem Wechsel vom 1. FC Köln zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Bisseck bezeichnete das Kapitänsamt bei der EM als "Riesen-Ehre und Riesen-Zeichen des Vertrauens des Trainerteams". Er wolle nun auf dem Platz als Anführer auftreten und vorangehen. "Auf meiner zentralen Position habe ich eine Riesen-Verantwortung für den Rest der Mannschaft. Da sieht man alles und muss den Mitspielern helfen." Dort wolle er sich noch verbessern. (dpa)

