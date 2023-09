Havertz fehlt die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Nationalelf

Der Nationalspieler wünscht sich wieder mehr öffentliche Unterstützung. Dafür braucht es aber wieder bessere Leistungen. Gegen Japan soll der Anfang gemacht werden.

Zunächst stand der erste Pflichtteil an. Ein Foto mit dem Chef der Autostadt und Wolfsburgs Oberbürgermeister. Mit leicht gequälten Mienen erfüllten Kai Havertz und Julian Brandt diesen Wunsch. Die beiden Nationalspieler kamen gerade vom Vormittagstraining, einer kurzen Einheit, die hinter verschlossenen Türen stattfand. Ein paar Standards wurden geübt, da mögen Fußballtrainer Zuschauer ungefähr so gerne wie Gegentore.

Als das Foto aufgenommen war, setzten sich Havertz und Brandt hinter den großen Tisch. Teil zwei ihrer Pflicht an diesem Tag wartete. Pressekonferenz vor den beiden Testspielen am Samstag gegen Japan und am Dienstag gegen Frankreich. Viel mehr Lust als auf das Foto schienen die beiden auch hier nicht zu haben.

Die deutsche Nationalmannschaft stand in den vergangenen Monaten stark in der Kritik. Weil deutlich mehr Spiele verloren gingen als gewonnen wurden. Und weil bei den drei letzten Turnieren stets der Heimflug bereits sehr frühzeitig anstand. Das entspricht nicht den Erwartungen. Nicht der Spieler, aber schon gar nicht der Öffentlichkeit.

Nationalspieler Kai Havertz: Deutsche Elf war bei der WM auf sich allein gestellt

Der deutsche Fußball kämpft um Anerkennung. Die Fans haben sich zuletzt merklich abgewandt. Ein Zustand, den Havertz als einen der Gründe für das Scheitern bei der Weltmeisterschaft in Katar nannte. Im Winter sei die Mannschaft beim Turnier in der Wüste auf sich allein gestellt gewesen. "Auch wenn ich nicht alle einbeziehe", sagte der Offensivspieler des FC Arsenal. "Für uns Fußballer sind Fans extrem wichtig, weil das natürlich Kraft verleiht. Wenn man gesehen hat, was die anderen Nationen für Fans hatten und für einen Support. Das hat bei uns – meiner Meinung nach – ein bisschen gefehlt", monierte der 24-Jährige.

Andererseits sollte ihm bewusst sein, dass sich die Unterstützung der Fans auch verdient werden muss. Damit die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder das sind, was sie sein können: "Der zwölfte Mann", wie es Havertz nannte. "Wir versuchen, mit guten Leistungen die Fans wieder ins Boot zu holen und wieder für Euphorie zu sorgen. Das geht nur über Siege", so Havertz.

Der deutsche Fußball steckt in der Krise. In solchen Phasen ist es üblich, dass vor allem das Wirken des Trainers genau beobachtet wird. Deshalb haben die beiden Testspiele einen hohen Stellenwert für Hansi Flick. Der Bundestrainer wird sehen wollen, wem er vertrauen kann. Er muss aber ebenso die Überzeugung ausstrahlen, die Wende schaffen zu können. "Er hat in den letzten Wochen und Monaten eine Menge auf die Schnauze bekommen. Ich finde, er macht es sensationell momentan. Er ist sehr klar in seinen Ansprachen. Ich glaube, dass er ganz genau weiß, was er möchte, was er verlangt", sagte Brandt.

Nach seinem Wechsel von Chelsea zu Arsenal läuft es für Kai Havertz noch nicht rund

Havertz und Brandt haben früher zusammen bei Bayer Leverkusen gespielt. Sie sind gute Freunde, wenngleich sich ihre Wege getrennt haben. Brandt hat sich bei Dortmund etabliert, Havertz versucht gerade, seine schwierige Anfangsphase beim FC Arsenal zu beenden und zu seiner gewohnten Form zu finden. Bislang ist ihm noch kein Treffer in der Premier League für seinen neuen Klub gelungen. "Natürlich beschäftigt einen die Kritik, ich kenne aber solche Phasen bereits", sagte Havertz, der sich trotz eines holprigen Starts nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Ganz so wie bei der Besetzung des deutschen Angriffs. Im Sturmzentrum klafft derzeit eine Lücke, vor allem nach dem Ausfall von Niclas Füllkrug. Havertz ist ein Kandidat, den Neu-Dortmunder zu ersetzen, wenngleich es nicht die Lieblingsposition des 24-Jährigen ist. Aber, und das betonte Havertz am Donnerstag, die Position auf der Neun sei "nichts Schlimmes". Denn: "Egal, wo ich spiele, werde ich alles geben."