Kimmich schlaflos nach EM-Aus gegen Spanien

Das dramatische Aus im Viertelfinale der Heim-EM im Sommer hat Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich (29) den Schlaf geraubt. «Als Vater von vier kleinen Kindern fehlt Schlaf in jeder Nacht. Gar nicht zu schlafen kommt bei mir so gut wie nie vor. In diesem Sommer aber schon. In der Nacht nach dem Viertelfinale. Gegen Spanien. Dem für mich emotionalsten Länderspiel, das ich bislang bestreiten durfte», schrieb Kimmich in einem Beitrag für die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung».

Reden bis zum Morgengrauen

Die deutsche Nationalmannschaft war Anfang Juli nach einem begeisternden Turnier erst nach Verlängerung und viel Aufregung um das Handspiel von Marc Cucurella am späteren Europameister Spanien gescheitert. «Gut gespielt, alles reingehauen und trotzdem ausgeschieden. Zuhause. Bei der Heim-EM. Damit mussten wir alle erstmal umgehen», erinnerte sich Kimmich.

Man habe dann zusammengesessen und geredet. «Manche sogar, bis es hell wurde und die ersten schon wieder zum Frühstück gekommen sind. Mit einer seltsamen Stimmung zwischen maximal enttäuscht und irgendwie besonders», erzählte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München.

Für Kimmich bedeutete die EM mehr als nur Sport

Kimmich hat die Heim-EM nicht nur als sportlichen Impuls empfunden. «Diese letzte Nacht, mit der Enttäuschung des Ausscheidens, ohne Schlaf, mit vielen Gesprächen und auch viel Schweigen, hat mir geholfen zu verstehen, dass wir dieses Turnier nicht auf das sportliche Ergebnis reduzieren dürfen», erklärte Kimmich.

Es sei «wieder etwas zusammengewachsen. Zwischen uns als Mannschaft und gefühlt dem ganzen Land. So wie ich es als Kind erlebt habe. So wie es sich richtig anfühlt und so wie es sein sollte. Dieses Gefühl habe ich mitgenommen. Genau deswegen erinnere ich mich mit einem Lächeln zurück an diesen Sommer», schrieb Kimmich weiter.