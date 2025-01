Nagelsmann: Brauche nicht jeden Tag Schlagzeilen über mich

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat momentan nicht den Drang, jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen. «Den Reflex habe ich aktuell nicht. Ich habe auch nicht die Option, jeden Tag zu arbeiten. Generell arbeite ich schon jeden Tag, aber auf eine andere Art und Weise», sagte Nagelsmann am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen beim TV-Sender Sky. Er versuche, den Kontakt zu den Nationalspielern zu halten, wolle im Liga-Alltag aber auch nicht stören.

Nagelsmann: Wagners Streben «völlig legitim»

Am Freitag war bekanntgeworden, dass Nagelsmann seinen Vertrag bis 2028 beim Deutschen Fußball-Bund verlängert hat. «Es wird nicht langweilig. Ich bin ganz froh, dass es nicht jeden Tag irgendwelche Schlagzeilen über mich gibt. Die Zeit hatte ich auch. Das ist nicht immer super angenehm», ergänzte der frühere Bayern-Coach.

Dass sein Co-Trainer Sandro Wagner erst einmal nur bis 2026 an den DFB gebunden ist, damit kann Nagelsmann leben. «Jeder, der Sandro kennt, weiß auch, dass er danach strebt, selbst irgendwann Cheftrainer zu werden. Das ist auch völlig legitim», sagte der Bundestrainer, für den zunächst einmal der Zeitraum bis zur WM 2026 wichtig sei.

«Ich bin sehr froh, dass er sich zur gemeinsamen Zusammenarbeit bis zur WM bekannt hat. Dann werden wir sehen, was seine Lebensplanung macht und unter Umständen die gemeinsame Planung.» Die WM im kommenden Jahr findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Bei der EM 2028 wird in Großbritannien und Irland gespielt.