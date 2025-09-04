Nagelsmann schützt Wirtz: «Gang» um ihn in Liverpool

Julian Nagelsmann rechnet nach dem verhaltenen Start von Florian Wirtz beim FC Liverpool nicht mit einem Leistungsloch seines Kreativspielers in der Fußball-Nationalmannschaft. «Es ist normal, dass du ein bisschen brauchst bei einem neuen Verein. Neue Kultur, neue Liga, neues Stadion, das ist ganz normal», sagte der Bundestrainer vor dem Start in die WM-Qualifikation am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ARD) in der Slowakei.

Sowohl in Liverpool wie bei der DFB-Elf werde Wirtz seine Stärke demonstrieren. «Er wird da tolle Spiele machen, tolle Tore machen, tolle Tore vorbereiten. Egoistisch sage ich, er kann gerne bei uns damit anfangen und diese Dinge auch hier machen», sagte Nagelsmann.

Besondere Vorsicht- oder Rücksichtmaßnahmen für den 22-Jährigen bedürfe es in Bratislava nicht. «Ich lasse keine Nachsicht walten. Er ist einer unserer wichtigsten Spieler, der darf gerne funktionieren, aber das wird er auch», versicherte Nagelsmann.

Krämpfe gegen Arsenal

Wirtz hatte nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen nach Liverpool in den ersten Saisonspielen für den englischen Meister eher durchschnittliche Leistungen gezeigt. Im Ligaspiel gegen den FC Arsenal (1:0) war er kurz vor Schluss mit heftigen Krämpfen ausgewechselt worden. Club-Coach Arne Slot hatte süffisant von einem «Willkommen in der Premier League» gesprochen.

Nagelsmann bewertete die Leistungen von Wirtz differenziert. «Ich fand die Auftritte in Liverpool nicht unfassbar dominant, aber nicht so negativ. Man muss schon die gesamte Gang sehen, die da um ihn herum spielt. Da sind ein paar Gute auf dem Platz, da in Liverpool. Die haben auch den einen oder anderen Euro ausgegeben für den Top-Kader, den sie da haben. Und da stichst du als einzelner nicht so extrem raus», sagte der Bundestrainer.

Eckpfeiler in WM-Qualifikation

Für Wirtz zahlt Liverpool 150 Millionen Euro Ablöse an Leverkusen. In den WM-Planungen von Nagelsmann ist er als kreativer Offensivspieler eine fixe Größe. In Bratislava steht er von seinem 32. Länderspieleinsatz (sieben Tore).