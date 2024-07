Postecoglou zu England-Gerüchten: Beschäftige mich mit Spurs

Trainer Ange Postecoglou von Tottenham Hotspur ist überrascht über Gerüchte, er sei ein möglicher Kandidat für den Posten des englischen Nationalcoaches. «Ich habe am Nachmittag ein Nickerchen gemacht, deshalb habe ich keine Ahnung, was gerade los ist», sagte er nach dem Testspiel der Spurs beim schottischen Club Heart of Midlothian in Edinburgh im TV-Sender Sky.

Der 58 Jahre alte Australier erklärte, er stehe am Beginn der Saisonvorbereitung und sei Trainer von Tottenham. Es gehe für ihn nur darum, diesen Fußball-Club zum Erfolg zu führen. «Solange ich das tue, gibt es keinen Grund für mich, über etwas anderes nachzudenken», betonte der frühere australische Nationalcoach.

Er habe die Arbeit als Auswahltrainer gemocht und wisse nicht, was die Zukunft bringe, fügte Postecoglou an. Zuvor hatten Medien über ein angebliches Interesse des englischen Verbandes an Postecoglou berichtet.

Gareth Southgate war nach acht Jahren im Amt am Dienstag zurückgetreten. Unter seiner Regie zog die englische Auswahl zweimal nacheinander ins EM-Finale ein, verlor aber daheim in London im Elfmeterschießen gegen Italien und am vergangenen Sonntag in Berlin 1:2 gegen Spanien.