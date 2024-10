Angeschlagener Kane nicht im Mannschaftstraining Englands

Bayern Münchens Torjäger Harry Kane hat nicht mehr der englischen Fußball-Nationalmannschaft trainieren können. Der Angreifer absolvierte stattdessen ein individuelles Programm innerhalb des Trainingszentrums, wie der englische Verband bei X mitteilte.

Kane hat sich beim 3:3 der Bayern am vergangenen Sonntag bei Eintracht Frankfurt möglicherweise am Oberschenkel verletzt. Der 31-Jährige war in der 72. Minute ausgewechselt worden. Ob sein Einsatz am Donnerstag in der Nations League gegen Griechenland gefährdet ist, ist derzeit unklar.