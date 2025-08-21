Icon Menü
Nations League: DFB-Frauen in Düsseldorf gegen Frankreich

Nations League

DFB-Frauen in Düsseldorf gegen Frankreich

Erst drei Monate nach der EM hat Bundestrainer Christian Wück das Frauen-Nationalteam wieder beisammen. In der Nations League geht es gegen Frankreich in ein großes Stadion.
Von dpa
    EM Duell: Elisa Senß (r) gegen Frankreichs Selma Bacha.
    EM Duell: Elisa Senß (r) gegen Frankreichs Selma Bacha. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

    Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel nach der Europameisterschaft in Düsseldorf. Das Team von Bundestrainer Christian Wück tritt in der Hinspielpartie des Halbfinals der Nations League gegen Frankreich am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) erstmals überhaupt in der etwa 50.000 Zuschauer fassenden Merkur Spiel-Arena an, wie der DFB mitteilte.

    Wiedersehen mit den Französinnen

    Das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr) in Caen statt. Um den Einzug in das Endspiel kämpfen im zweiten Halbfinale Weltmeister Spanien und Schweden. Die Verlierer bestreiten die Begegnung um den dritten Platz.

    Beide Duelle finden ebenfalls mit Hin- und Rückspiel am 28. November und 2. Dezember statt. Die DFB-Frauen hatten die Französinnen im EM-Viertelfinale in der Schweiz besiegt, im Halbfinale schieden sie gegen Spanien aus.

    Frauen-Nationalteam mit Bundestrainer Christian Wück (M.) fordern Frankreich
    Frauen-Nationalteam mit Bundestrainer Christian Wück (M.) fordern Frankreich Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa
