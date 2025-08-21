DFB-Frauen in Düsseldorf gegen Frankreich

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr erstes Heimspiel nach der Europameisterschaft in Düsseldorf. Das Team von Bundestrainer Christian Wück tritt in der Hinspielpartie des Halbfinals der Nations League gegen Frankreich am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) erstmals überhaupt in der etwa 50.000 Zuschauer fassenden Merkur Spiel-Arena an, wie der DFB mitteilte.

Wiedersehen mit den Französinnen

Das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr) in Caen statt. Um den Einzug in das Endspiel kämpfen im zweiten Halbfinale Weltmeister Spanien und Schweden. Die Verlierer bestreiten die Begegnung um den dritten Platz.

Beide Duelle finden ebenfalls mit Hin- und Rückspiel am 28. November und 2. Dezember statt. Die DFB-Frauen hatten die Französinnen im EM-Viertelfinale in der Schweiz besiegt, im Halbfinale schieden sie gegen Spanien aus.

Frauen-Nationalteam mit Bundestrainer Christian Wück (M.) fordern Frankreich Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa