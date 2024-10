Europameister Spanien verzichtet auf Lamine Yamal

Europameister Spanien muss in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) gegen Serbien auf Offensivstar Lamine Yamal verzichten. Der Außenstürmer des FC Barcelona klagte nach dem 1:0-Erfolg am Samstag gegen Dänemark über Beschwerden. Eine Untersuchung in der Hauptstadt Madrid ergab keine Verletzung, sondern nur eine Überlastung. Der Verband entschied sich daher, den 17-Jährigen für die Partie in Córdoba gegen Serbien zu schonen.

Spanien führt in der A-Liga die Gruppe 4 mit sieben Punkten vor den Dänen (6), Serbien (4) und der Schweiz (0) an.