1024. Länderspiel: Letzter Sieg in Italien vor 39 Jahren

Mailand (dpa) -

Bilanz: Das Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Italien an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand ist das 1024. Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft. In der Gesamtbilanz stehen 590 Siege, 213 Unentschieden und 220 Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 2298:1203. Seit sechs Partien ist die DFB-Auswahl ungeschlagen. Die letzte Niederlage war das 1:2 nach Verlängerung im EM-Viertelfinale 2024 gegen Spanien in Stuttgart.

Nations League: Bei der vierten Auflage des jüngsten UEFA-Wettbewerbes will sich die DFB-Auswahl erstmals für das Final-Four-Turnier qualifizieren. Dieses würde bei einem Erfolg gegen Italien Anfang Juni in München und Stuttgart ausgetragen. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann ist die Nations-League-Bilanz deutlich verbessert worden. In den bislang 22 Partien gab es sieben Siege, elf Unentschieden und vier Niederlagen bei 42:33 Toren.

Bundestrainer: Julian Nagelsmann steht vor seinem 20. Länderspiel als Bundestrainer. Die Bilanz des 37-Jährigen ist mit elf Siegen, fünf Remis und drei Niederlagen positiv. 42:18 Tore gab es in seiner Amtszeit, die im Oktober 2023 begonnen hat.

Italien: Italien muss als Angstgegner der DFB-Auswahl bezeichnet werden. In den 37 Duellen der beiden jeweils viermaligen Weltmeister gab es aus deutscher Sicht nur neun Siege, aber 15 Niederlagen. Der letzte von nur zwei deutschen Auswärtserfolgen liegt sogar 39 Jahre zurück. Beim 2:1 am 5. Februar 1986 in Avellino erzielte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus das Siegtor für die Elf des damaligen DFB-Teamchefs Franz Beckenbauer.

Mailand: So mies die Bilanz gegen die Squadra Azzurra ist, so verheißungsvoll ist der Schauplatz San Siro. In der Spielstätte von Inter und AC Mailand legte die DFB-Auswahl mit Teamchef Franz Beckenbauer 1990 in den ersten fünf WM-Partien den Grundstein zum Titelgewinn. Die letzte Niederlage gegen die Italiener im Giuseppe-Meazza-Stadion, wie San Siro inzwischen offiziell heißt, gab es im Mai 1940 bei einem 2:3. Zuletzt gab es zwei Unentschieden. 2013 erlitt Sami Khedira beim 1:1 einen Kreuzbandriss im Knie. Und 2016 gab es ein 0:0. Ein Unentschieden wäre auch diesmal ein gutes Ergebnis fürs Viertelfinal-Rückspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund.

Erfahrung: Kapitän Joshua Kimmich steht vor seinem 98. Länderspiel. Der 30 Jahre alte Bayern-Profi ist damit der erfahrenste Akteur im deutschen Kader. Dahinter folgen Abwehrchef Antonio Rüdiger von Real Madrid mit 77 Einsätzen und Kimmichs Münchner Vereinskollege Leroy Sané, der bislang 67 Mal für Deutschland aufgelaufen ist. Auf über 50 Länderspiele kommt ansonsten nur noch Rückkehrer Leon Goretzka vom FC Bayern München mit 57 Einsätzen.

Neuling: Abwehrspieler Yann-Aurel Bisseck ist der einzige Neuling im 23 Spieler umfassenden DFB-Aufgebot. Für den 24 Jahre alten Profi von Inter Mailand ist das Hinspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion sozusagen ein Heimspiel. Ohne Länderspieleinsatz ist auch noch der dritte Torhüter Stefan Ortega, der aber schon im vergangenen November dem DFB-Kader angehört hatte.

Torwart: Der Hoffenheimer Oliver Baumann hat in Abwesenheit des noch verletzten Marc-André ter Stegen für die Italien-Spiele das Trikot mit der Nummer eins erhalten. Der 34-Jährige steht damit vor seinen bislang größten Länderspielen im DFB-Tor. Zweimal hatte er im vergangenen Herbst gespielt, jeweils zu Null. Alexander Nübel vom VfB Stuttgart sitzt als Nummer zwei auf der Bank.

Torschützen: Nur das Bayern-Duo Leroy Sané und Leon Goretzka kommt im DFB-Kader auf eine zweistellige Trefferquote. Beide haben jeweils 14 Tore erzielt. Dahinter folgen in Joshua Kimmich und Jamal Musiala zwei weitere Münchner mit je sieben Treffern. Neun der 20 deutschen Feldspieler warten noch auf ihr erstes Länderspieltor.

Icon Vergrößern Yann-Aurel Bisseck zählt erstmals zum DFB-Kader. Für den Verteidiger von Inter Mailand ist das Hinspiel gegen die Italiener ein Heimspiel. Foto: Federico Gambarini/dpa Icon Schließen Schließen Yann-Aurel Bisseck zählt erstmals zum DFB-Kader. Für den Verteidiger von Inter Mailand ist das Hinspiel gegen die Italiener ein Heimspiel. Foto: Federico Gambarini/dpa

Icon Vergrößern Julian Nagelsmann beim Training in Aktion. Foto: Federico Gambarini/dpa Icon Schließen Schließen Julian Nagelsmann beim Training in Aktion. Foto: Federico Gambarini/dpa

Icon Vergrößern Die Nummer eins im DFB-Tor für die Italien-Spiele: Oliver Baumann. Foto: Tom Weller/dpa Icon Schließen Schließen Die Nummer eins im DFB-Tor für die Italien-Spiele: Oliver Baumann. Foto: Tom Weller/dpa