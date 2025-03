DFB-Team gegen Italien mit Goretzka und Mainzer Duo

Nach dem Ausfall mehrerer Topspieler setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Italien auf Rückkehrer Leon Goretzka und die beiden Mainzer Nadiem Amiri und Jonathan Burkardt. Für den 30 Jahre alten Goretzka ist es am Abend in Mailand das erste Länderspiel seit 16 Monaten. Der 28 Jahre Amiri musste sogar seit November 2020 auf sein fünftes Länderspiel warten.

«Er hatte keine leichte Zeit bei Bayern. Er ist gut damit umgegangen und spielt sehr, sehr viel. Ich habe damals schon gesagt, dass ich ihm nicht seinen Charakter streitig machen möchte», sagte Nagelsmann in der ARD über Goretzka. «Es gibt Menschen, die sind besser geeignet für die erste Reihe - und es gibt Menschen, die sind besser geeignet für die zweite Reihe. Ich bin auch keiner für die zweite Reihe.» Es habe ein sachliches Gespräch über die EM gegeben. «Jetzt greifen wir wieder an», sagte der 37-Jährige.

Neben Goretzka bietet Nagelsmann im zentralen Mittelfeld den erfahrenen Dortmunder Pascal Groß sowie Amiri auf. «Ich erwarte das, was er bei Mainz macht. Er ist total gereift. Er ist total geradlinig und hat einen super Abschluss. Wenn er das macht wie in Mainz, sind wir alle sehr zufrieden», sagte der Bundestrainer. Im Tor steht als vorläufige Nummer eins der Hoffenheimer Oliver Baumann.

Angeführt wird das DFB-Team von Joshua Kimmich als Kapitän. Das Rückspiel findet schon am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund statt. Der Gewinner des Viertelfinales qualifiziert sich für das Final Four. Die Endrunde würde bei einem Erfolg der DFB-Auswahl Anfang Juni in München und Stuttgart ausgetragen.

Die deutsche Startelf:

Baumann - Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum - Groß - Goretzka, Amiri - Sané, Burkardt, Musiala