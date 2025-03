Nagelsmann bringt Stuttgart-Duo im Rückspiel gegen Italien

Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien insgesamt vier Änderungen in der Startelf der Fußball-Nationalmannschaft vor. Neben den beim 2:1 im Hinspiel in Mailand zur Pause eingewechselten Nico Schlotterbeck und Tim Kleindienst wird am Abend auch das Stuttgarter Duo Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt beginnen.

Zudem stellt Nagelsmann im ausverkauften Signal Iduna Park wohl auf eine Dreierkette in der Abwehr um. Den Dreier-Angriff bildet Kleindienst zusammen mit dem Bayern-Duo Jamal Musiala und Leroy Sané.

Dem deutschen Team würde schon ein Unentschieden zum erstmaligen Einzug ins Final-Four-Turnier der Nations League genügen. Dieses würde bei einem Weiterkommen gegen die Italiener vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart ausgetragen.

Die deutsche Startelf:

Baumann - Rüdiger, Tah, Schlotterbeck - Kimmich, Goretzka, Stiller, Mittelstädt - Sané, Kleindienst, Musiala