Bayern-Star Palhinha reist verletzt vom Nationalteam ab

João Palhinha droht beim FC Bayern München auszufallen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, reiste der defensive Mittelfeldspieler wegen einer Adduktorenverletzung von der portugiesischen Nationalmannschaft ab. Palhinha verpasst deshalb die Länderspiele seiner Auswahlmannschaft in der UEFA Nations League am Freitag gegen Polen und in der kommenden Woche in Kroatien.

Nach Pavlovic-Verletzung besonders bitter

In München stehen weitere Untersuchungen und die Behandlung an. Wie lange der Mittelfeldakteur nun pausieren muss, bleibt abzuwarten. Ein Ausfall wäre für den FC Bayern besonders schmerzhaft, da schon der deutsche Nationalspieler Aleksandar Pavlovic wegen eines Schlüsselbeinbruchs pausieren muss. Weitere Kandidaten auf der Position an der Seite von Mittelfeldchef Joshua Kimmich wären im Fall einer weiteren Zwangspause Leon Goretzka und Konrad Laimer.

Die Verletzung von Pavlovic eröffnete dem im Sommer für rund 50 Millionen Euro vom FC Fulham verpflichteten Palhinha zuletzt die lange erwartete Bewährungschance. Der 29-Jährige überzeugte und verbesserte die Stabilität im Münchner Defensivspiel. Bei der jüngsten Bayern-Siegesserie ohne Gegentor übernahm Palhinha eine maßgebliche Rolle.

Lob von Trainer Kompany

«João ist gut bei uns angekommen. Er ist ein richtiger Teamplayer, ein starker Charakter, auch als er mal nicht so viel gespielt hat», sagte Trainer Vincent Kompany zuletzt. «Er ist ein guter Typ und gut angekommen in München.»

Nach der Länderspielpause geht es für die Bayern am 22. November (20.30 Uhr) gegen den FC Augsburg mit einem Heimspiel weiter. Danach folgen drei schwierigere Aufgaben in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (26.11.), in der Bundesliga bei Borussia Dortmund (30.11.) und im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (3.12.). Ein Ausfall von Palhinha dürfte Kompany schmerzen.