Früherer Ingolstädter Coach Oral übernimmt GC Zürich

Der langjährige Ingolstädter Trainer Tomas Oral tritt beim GC Zürich in der Schweiz eine neue Aufgabe an. Oral erhielt beim Tabellenletzten der Super League einen Vertrag für die laufende Saison, teilte der Club mit. Der 51 Jahre alte Oral betreute zuletzt in der Spielzeit 2022/23 den damaligen Zweitligisten SV Sandhausen, blieb in sechs Spielen jedoch sieglos und holte in seiner Zeit am Hardtwald lediglich zwei Zähler.

Ingolstadt betreute er insgesamt dreimal, im Sommer 2021 hatte er den Verein noch zurück in die 2. Bundesliga geführt. «Für mich ist es wichtig, dass es auf beiden Seiten passt, und ich freue mich sehr auf die Herausforderung», sagte Oral. «Ich bin vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt.»

In Zürich wird der Coach, der neben dem FC Ingolstadt unter anderem auch den Karlsruher SC, RB Leipzig und den FC Fulham in England trainierte, von Michael Henke unterstützt. Der 67-Jährige arbeitete lange Zeit als Assistent von Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund und beim FC Bayern München. Die beiden neuen GCZ-Verantwortlichen kennen sich bereits aus Ingolstadt.