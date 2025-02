Ex-Weltmeister Sergio Ramos spielt künftig in Mexiko

Ex-Weltmeister Sergio Ramos lässt seine erfolgreiche Fußball-Karriere in Mexiko ausklingen. Der 38 Jahre alte Abwehrspezialist aus Spanien spielt künftig für CF Monterrey in der Liga MX. Wie der Club mitteilte, hat der Europameister von 2012 einen Einjahresvertrag bis zum 31. Dezember 2025 unterschrieben. An diesem Sonntag soll der Innenverteidiger mit weiteren fünf Neuzugängen offiziell vorgestellt werden. Trainer in Monterrey ist der frühere FC-Bayern-Profi Martin Demichelis.

Mit dem fünfmaligen mexikanischen Meister wird Ramos, der die Nummer 93 erhält, auch bei der Club-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in den USA spielen. Dort trifft das Team in der Vorrundengruppe E auf River Plate aus Buenos Aires, die Urawa Red Diamonds aus Japan und Inter Mailand.

Club-Präsident: «Unbestrittener Anführer»

Seine größten Erfolge feierte Ramos mit Real Madrid. In 16 Jahren bei den Königlichen gewann er unter anderem je viermal die Champions League und die Club-WM sowie fünf spanische Meistertitel. Anschließend wurde der Weltmeister von 2010 mit Paris Saint-Germain zweimal französischer Meister.

Zuletzt spielte Ramos bis zum vergangenen Sommer beim FC Sevilla, wo er sein bislang letztes Spiel bei der 1:2-Niederlage am 26. Mai 2024 gegen den FC Barcelona absolvierte. Nach Auslaufen des Vertrages war er bis jetzt vereinslos.

«Wir haben schon im letzten Sommer versucht, ihn zu verpflichten, kamen aber zu keiner Einigung und haben es jetzt noch mal probiert», sagte Club-Präsident Jorge Antonio Noriega, «das Team braucht ihn, er hat Qualität, enorme Erfahrung, eine enorme Persönlichkeit und ist ein unbestrittener Anführer.»